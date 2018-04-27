227 апреля 2018

Компания в срок сдала отчетность по страховым взносам. В инспекции был сбой программы, и мы получили уведомление об отказе в приеме. Инспекторы начислили штраф за опоздание с отчетом. Но ведь мы не виноваты. Можно ли отменить штраф?

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отвечает:

Отменить штраф можно.

Расчет по страховым взносам считается представленным на дату, когда компания отправила его в налоговую инспекцию (абз. 3 п. 4 ст. 80 НК). Чтобы подтвердить день сдачи, запросите у своего оператора электронного документооборота бумагу, которая подтвердит, что он принял у вас отчет и отправил его инспекторам. Приложите его к письму в налоговую с просьбой отменить штраф. Если это не сработает, обратитесь с письменной жалобой в УФНС.

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