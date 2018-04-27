Для расчета декретных выплат сотруднице не учитывайте ее заработок по совместительству.

Размер пособия зависит от среднего заработка сотрудницы за два календарных года перед отпуском по уходу за ребенком. При этом для среднего заработка учитывают все выплаты, на которые начисляли страховые взносы в ФСС (п. 2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). За совместителей тоже платят страховые взносы. Но в расчете пособий тем, кто работал по совместительству, есть особенности.

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В течение расчетного периода сотрудница может непрерывно работать в нескольких компаниях. Если она возьмет отпуск по уходу, то пособие ей посчитают из заработка лишь в одной организации. А именно в той из них, где мама решила получать пособие (п. 2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Если же до отпуска по уходу сотрудница уволится с работы по совместительству, то второй заработок нужно учесть для пособия на основной работе.

В вашем случае сотрудница на протяжении трех лет работает в одних и тех же компаниях. Увольняться она не планирует. Поэтому рассчитайте ей пособие по уходу за ребенком только из своих выплат.

ФСС не станет полностью возмещать пособие, если вы учтете зарплату по совместительству. В этом случае судьи будут на стороне фонда (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.11.2016 № Ф10-4335/2016).

Единовременное пособие по беременности и родам сотрудница вправе получить по каждому месту работы (п. 2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). При этом каждый работодатель будет учитывать только свои выплаты.

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