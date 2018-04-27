Как исправить учет, зависит от того, существенная ошибка или нет.

Компания допустила ошибку, если не учла операцию вовремя. Ошибки в бухучете нужно исправлять по правилам из ПБУ 22/2010.

Вы обнаружили, что не отразили траты, уже после окончания отчетного года. При этом пользователи отчетности еще не получили готовый баланс. Значит, можно исправить учет бухгалтерскими записями за декабрь 2017 года (п. 6, 7 ПБУ 22/2010).

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Поскольку траты по путевым листам вы не учли вовремя, потребуется дополнить записи вашей обычной проводкой на списание. Так поступите, если ошибка существенная.

Критерий существенности каждая компания прописывает самостоятельно в своей учетной политике (п. 7.4 ПБУ 1/2008). Если ошибку вы оценили как несущественную, то ее можно исправить в феврале 2018 года. То есть сделать проводку по учету расходов на топливо.

Составьте бухгалтерскую справку о том, что в феврале обнаружили прошлогоднюю первичку. В документе запишите, существенная ошибка или нет. Затем исправьте бухучет.

В налоговом учете забытые расходы тоже можно списать. Вы завысили налоговую базу за 2017 год. Если он неубыточный, то вы вправе отразить расходы в 2018 году (п. 1 ст. 54 НК).

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