Вы можете прописать в трудовом договоре оплату труда в виде процентов от выручки. Но только с условием, что заработок будет не ниже минималки.

Работник вправе получить за труд не меньше, чем минимальная оплата (ст. 130 ТК). При этом важно, каким будет итоговый заработок, а не размер оклада или процентов.

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В каких документах фиксировать сроки зарплаты

Трудинспекторы, которых мы опросили, не против, если компания укажет зарплату в процентах от выручки. Но если продаж не будет, то компании все равно нужно будет доплатить работнику до минималки. Безопаснее сразу прописать это в трудовом контракте.