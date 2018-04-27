Вы можете прописать в трудовом договоре оплату труда в виде процентов от выручки. Но только с условием, что заработок будет не ниже минималки.
Работник вправе получить за труд не меньше, чем минимальная оплата (ст. 130 ТК). При этом важно, каким будет итоговый заработок, а не размер оклада или процентов.
- Важная статья:
- В каких документах фиксировать сроки зарплаты
Трудинспекторы, которых мы опросили, не против, если компания укажет зарплату в процентах от выручки. Но если продаж не будет, то компании все равно нужно будет доплатить работнику до минималки. Безопаснее сразу прописать это в трудовом контракте.