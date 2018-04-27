1227 апреля 2018

Принимаем нового сотрудника на должность менеджера по продажам. Вправе ли мы прописать в договоре зарплату как процент от выручки и не устанавливать оклад?

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отвечает:

Вы можете прописать в трудовом договоре оплату труда в виде процентов от выручки. Но только с условием, что заработок будет не ниже минималки.

Работник вправе получить за труд не меньше, чем минимальная оплата (ст. 130 ТК). При этом важно, каким будет итоговый заработок, а не размер оклада или процентов.

Трудинспекторы, которых мы опросили, не против, если компания укажет зарплату в процентах от выручки. Но если продаж не будет, то компании все равно нужно будет доплатить работнику до минималки. Безопаснее сразу прописать это в трудовом контракте.

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