627 апреля 2018

Сотрудник представил нам три больничных листка. Первый — это первичный листок, два последующих — его продолжения. Вправе ли мы заполнить свою часть бюллетеня только в последнем, третьем листке, в котором написана дата выхода на работу?

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отвечает:

Необходимо заполнить все три больничных листка. Не важно, что страховой случай один. Причем размер пособия и период выплаты в каждом из листков будут соответствовать периоду временной нетрудоспособности, который стоит в разделе «Заполняется врачом медицинской организации». То есть по каждому листку пособие необходимо посчитать отдельно.

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