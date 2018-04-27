Необходимо заполнить все три больничных листка. Не важно, что страховой случай один. Причем размер пособия и период выплаты в каждом из листков будут соответствовать периоду временной нетрудоспособности, который стоит в разделе «Заполняется врачом медицинской организации». То есть по каждому листку пособие необходимо посчитать отдельно.
627 апреля 2018
Сотрудник представил нам три больничных листка. Первый — это первичный листок, два последующих — его продолжения. Вправе ли мы заполнить свою часть бюллетеня только в последнем, третьем листке, в котором написана дата выхода на работу?
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