2127 апреля 2018

К нам в компанию устроилась на неполный день женщина, у которой годовалый ребенок. Положено ли ей пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет?

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отвечает:

Да, конечно.

Правда, при условии, что она оформила отпуск по уходу за ребенком. Ведь ежемесячное детское пособие назначают, только если мама малыша находится в таком отпуске [ст. 11.1 Закона № 255 ФЗ]. При этом она вправе работать неполный день.

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