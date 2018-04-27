Правда, при условии, что она оформила отпуск по уходу за ребенком. Ведь ежемесячное детское пособие назначают, только если мама малыша находится в таком отпуске [ст. 11.1 Закона № 255 ФЗ]. При этом она вправе работать неполный день.
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.