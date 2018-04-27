Контролеры не вправе снять НДС. Вычет покупателя не зависит от того, зарегистрировал продавец счет-фактуру в книге продаж или нет.

Компания вправе заявить вычет, если соблюдает условия. Нужно получить от поставщика счет-фактуру, принять к учету покупку, чтобы использовать ее в облагаемых операциях (п. 1, 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Когда любое из этих условий компания не выполняет, инспекторы вправе снять вычет НДС. Компания должна доказать правомерность заявленных налоговых вычетов (определение Верховного суда от 27.01.2017 № 301-КГ16-19354, постановление Президиума ВАС от 09.03.2011 № 14473/10). Представьте налоговикам счет-фактуру, а также документы, которые подтвердят, что вы приняли покупку к учету (абз. 3 п. 1 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53). Если инспекторы снимут вычет, защитить его получится в суде (постановление ФАС Московского округа от 03.10.2012 № А40-12936/12-115-31). Право покупателя на вычет не зависит от того, как продавец оформил книгу продаж.

В 2015 году только начали применять АСК НДС-2, и на первых этапах разрывы в декларациях могли не обнаружить. Теперь контролеры видят их сразу.