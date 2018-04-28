В статье 54.1 Налогового кодекса нет такого понятия, как «непроявление должной осмотрительности».

Налогоплательщик не вправе учитывать расходы и заявлять вычеты по сделке, которая имеет целью неуплату налога и по которой обязательства исполнило не то лицо, которого заявили в качестве контрагента.

Таким образом, претензия налоговой инспекции должна основываться на фактах, объективно свидетельствующих, что сделку выполнил не спорный контрагент. Выводы, которые проверяющие сделали только на том, что у контрагента нет ресурсов, например основных средств, численности — необоснованные. Инспекторам потребуется собрать доказательства, что контрагент не исполнял договор.

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