Налоговые злоупотребления — это не только сделки с однодневками.

Одна из налоговых схем — скрытая реализация через подконтрольные организации. Они не отражают выручку в отчетности или искусственно вводят в цепочку продаж подконтрольные компании с целью вывести доход из-под налогообложения.

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Коллеги путаются в расчетах по однодневным командировкам и обычным

В таких проверках большое значение имеют доказательства взаимозависимости и подконтрольности компаний-посредников, факты обналичивания или использования денежных средств в интересах бенефициаров бизнеса. Если факты говорят, что налоговую схему применяет продавец, именно к нему и будут претензии со стороны инспекторов.

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