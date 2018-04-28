1628 апреля 2018

Как инспекция подходит к сделкам с контрагентами, у которых записи о недостоверности или директор дисквалифицирован?

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отвечает:

Контракт с организацией, в отношении которой в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений или руководитель дисквалифицирован, не является свидетельством нереальности сделки.

Но такие сделки могут повлечь тщательную проверку с точки зрения возможных налоговых злоупотреблений. Нарушение условий учета расходов и вычетов, предусмотренных в статье 54.1, по таким сделкам налоговые инспекторы должны доказать.

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