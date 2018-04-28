Контракт с организацией, в отношении которой в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений или руководитель дисквалифицирован, не является свидетельством нереальности сделки.
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- Чем опасна запись о недостоверности у контрагента
Но такие сделки могут повлечь тщательную проверку с точки зрения возможных налоговых злоупотреблений. Нарушение условий учета расходов и вычетов, предусмотренных в статье 54.1, по таким сделкам налоговые инспекторы должны доказать.
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