Тот факт, что документы подписали неустановленные лица, еще не основание для претензий, но может свидетельствовать о наличии налогового риска (п. 3 ст. 54.1 НК).

В ходе проверки инспекторы будут выяснять обстоятельства заключения сделки, принятия исполнения и т. п. Например, как нашли поставщика, контактировали ли сотрудники с представителями поставщика, как принимали товары или услуги.

В результате анализа всех доказательств налоговая инспекция должна сделать вывод о реальности или нереальности сделки.

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