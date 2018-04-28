2628 апреля 2018

Предположим, что покупатель проверил поставщика и заключил с ним договор. После исполнения получил первичку, но чья на ней подпись — неизвестно. Будут ли в таком случае претензии?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Тот факт, что документы подписали неустановленные лица, еще не основание для претензий, но может свидетельствовать о наличии налогового риска (п. 3 ст. 54.1 НК).

В ходе проверки инспекторы будут выяснять обстоятельства заключения сделки, принятия исполнения и т. п. Например, как нашли поставщика, контактировали ли сотрудники с представителями поставщика, как принимали товары или услуги.

В результате анализа всех доказательств налоговая инспекция должна сделать вывод о реальности или нереальности сделки.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Помощник