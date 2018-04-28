Ваша компания вправе привлекать третьих лиц и оказывать услуги перевозки.

Закон не запрещает компании оказывать услуги по перевозке с привлечением контрагентов. Заключите с заказчиком договор перевозки от имени компании (ст. 785 ГК). Пропишите в договоре, что груз вы можете перевозить своим или привлеченным транспортом.

Важная статья:

Требуйте у контрагентов и заполняйте сами новую транспортную накладную

С компаниями или предпринимателями, которые будут везти груз, подпишите договор аренды транспортных средств. Вы можете арендовать автомобили с экипажем и без него (ст. 632, 642 ГК).

Укажите в договоре аренды индивидуальные признаки автомобиля. Например, тип, модель, характеристики, идентификационный номер и др. Это существенные условия договора. Без них договор аренды посчитают незаключенным и налоговики могут снять расходы.