2428 апреля 2018

Наша компания на общей системе налогообложения. Оказываем услуги по транспортировке, привлекаем сторонних перевозчиков. Своих транспортных средств нет. Вправе ли мы продавать услуги по перевозке?

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отвечает:

Ваша компания вправе привлекать третьих лиц и оказывать услуги перевозки.

Закон не запрещает компании оказывать услуги по перевозке с привлечением контрагентов. Заключите с заказчиком договор перевозки от имени компании (ст. 785 ГК). Пропишите в договоре, что груз вы можете перевозить своим или привлеченным транспортом.

С компаниями или предпринимателями, которые будут везти груз, подпишите договор аренды транспортных средств. Вы можете арендовать автомобили с экипажем и без него (ст. 632, 642 ГК).

Укажите в договоре аренды индивидуальные признаки автомобиля. Например, тип, модель, характеристики, идентификационный номер и др. Это существенные условия договора. Без них договор аренды посчитают незаключенным и налоговики могут снять расходы.

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