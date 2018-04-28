Работница вправе получить налоговый вычет по НДФЛ на ребенка супруга.

Вычет на ребенка в возрасте до 18 лет вправе получить не только родитель. Вычетом может воспользоваться супруг или супруга родителя (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Право на налоговый вычет можно получить и на неродного ребенка, даже без усыновления. Но при условии, что получатель вычета обеспечивает ребенка.

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Муж вашей работницы платит алименты на содержание своего сына от первого брака. Имущество у супругов общее. Поэтому они оба обеспечивают несовершеннолетнего ребенка, который проживает вместе со своей матерью (письмо Минфина от 28.05.2015 № 03-04-05/30910).

Чтобы получить вычет, сотруднице нужно представить работодателю документы (п. 3 ст. 218 НК). Например, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о рождении ребенка.

Также нужно приложить копию исполнительного листа или соглашения об уплате алиментов. Подтвердят содержание ребенка платежки по алиментам. По мнению Минфина, работница должна приложить письменное заявление мужа о том, что ребенка обеспечивают оба супруга (письмо от 05.09.2012 № 03-04-05/8–1064).

Если все документы оформили верно, то работница вправе получить вычет на ребенка супруга от первого брака. Налоговики, которых мы опросили, это подтвердили.