1028 апреля 2018

Наша компания задержала поставку контрагенту. Будем платить неустойку в марте. Подписали об этом соглашение 1 марта 2018 года и определили сумму в валюте. По какому курсу считать расходы в рублях для налога на прибыль? На дату дополнительного соглашения или на дату платежа неустойки?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Определите расходы на выплату неустойки по курсу ЦБ на дату, когда признали штрафы.

Сумму налога исчисляют в рублях как процент от налоговой базы (ст. 52, 276 НК). Поэтому расходы на валютную неустойку нужно считать в рублях. По общему правилу для пересчета валютных трат берут курс Центробанка на дату, когда компания признает расходы (абз. 1 п. 10 ст. 272 НК, абз. 6 письма Минфина от 18.12.2017 № 07-01-09/84493).

В вашем случае это дата, когда подписали соглашение. Даже если неустойку оплатили позже, курс нужно брать на дату соглашения.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Помощник