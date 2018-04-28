Определите расходы на выплату неустойки по курсу ЦБ на дату, когда признали штрафы.

Сумму налога исчисляют в рублях как процент от налоговой базы (ст. 52, 276 НК). Поэтому расходы на валютную неустойку нужно считать в рублях. По общему правилу для пересчета валютных трат берут курс Центробанка на дату, когда компания признает расходы (абз. 1 п. 10 ст. 272 НК, абз. 6 письма Минфина от 18.12.2017 № 07-01-09/84493).

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В вашем случае это дата, когда подписали соглашение. Даже если неустойку оплатили позже, курс нужно брать на дату соглашения.