1128 апреля 2018

Когда и в каком размере бизнесмены будут платить взносы за 2018 год?

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Размер взносов больше не зависит от МРОТ. Суммы платежей зафиксировали в НК на три года: 2018–2020. В частности, в 2018 году предпринимателям при доходе до 300 тыс. руб. надо заплатить 26 545 руб. — на пенсионное страхование, 5840 руб. — на медицинское [подп. 1 п. 1 ст. 430 НК].

Срок для уплаты фиксированных страховых взносов не изменился: их, как и прежде, требуется заплатить не позднее 31 декабря. Но в 2018 году крайний день — выходной. Поэтому оплатить без пеней взносы можно будет и в первый рабочий день 2019 года [п. 7 ст. 6.1 НК].

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