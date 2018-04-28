Все зависит от вида взносов. Если индивидуальный предприниматель переплатил медицинские взносы за себя, то их можно только вернуть или зачесть в счет медицинских взносов следующего года.

А вот фиксированные пенсионные взносы, которые не зависят от размера доходов предпринимателя, можно зачесть в счет дополнительных, которые равны 1 проценту с дохода, превышающего 300 тыс. руб. Причем дополнительное заявление для этого подавать не надо — взносы зачисляют на один КБК, поэтому они зачтутся автоматически.