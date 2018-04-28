1328 апреля 2018

Всем сотрудникам независимо от их стажа доплачиваем больничный до фактического заработка. Облагается ли такая надбавка страховыми взносами?

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отвечает:

Да, конечно. Взносами облагаются выплаты работникам по трудовым договорам [подп. 1 п. 1 ст. 420 НК].

Суммы, которые не облагаются страховыми взносами, перечислены в статье 422 НК. В частности, освобождены от взносов пособия, которые страхователь платит в соответствии с законом.

Компания по собственной инициативе перечисляет сотрудникам доплату к больничному до фактического заработка. Такая доплата за счет средств компании не будет являться государственным пособием. А значит, на нее надо начислить страховые взносы.

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