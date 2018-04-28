ФСС не принимает к зачету пособие, если компания выплатила его с нарушением. Например, сотрудник представил не все документы или в бумагах есть ошибки [ч. 4 ст. 4.7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ].

Если фонд не принимает к зачету пособие, значит, компания оплатила его с нарушением закона. Поэтому выплата не является пособием, следовательно, не освобождается от взносов. Такого же мнения придерживаются и контролеры [письма ФНС от 22.09.2017 № ЕД-4-15/19093, Минтруда от 26.02.2016 № 17–3/В-76].

Судьи считают иначе. Отказ ФСС возмещать пособия не меняет социального характера таких выплат, значит, их не нужно облагать взносами [определение Верховного суда от 23.11.2015 № 304-КГ15-14441, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.07.2015 № Ф04-20221/2015]. Таким образом, оспорить позицию контролеров возможно только в судебном порядке.