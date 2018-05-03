283 мая 2018

Мы выплатили сотруднику материальную помощь в связи с дорогостоящим лечением. Работник получил от нас 30 тыс. руб. Такая выплата предусмотрена коллективным договором. Надо ли начислить взносы?

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отвечает:

Выплата частично не облагается взносами. Суммы, которые полностью освобождены от взносов, перечислены в статье 422 НК. Материальной помощи в связи с дорогостоящим лечением в этом перечне нет. Значит, надо руководствоваться общими правилами.

Любая материальная помощь не облагается взносами в пределах 4000 руб. [подп. 11 п. 1 ст. 422 НК]. Таким образом, требуется начислить страховые взносы на сумму 26 000 руб. [30 000 — 4000].

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