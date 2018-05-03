Выплата частично не облагается взносами. Суммы, которые полностью освобождены от взносов, перечислены в статье 422 НК. Материальной помощи в связи с дорогостоящим лечением в этом перечне нет. Значит, надо руководствоваться общими правилами.

Важная статья:

Как рассчитывать НДФЛ и взносы со стоимости лечения директора

Любая материальная помощь не облагается взносами в пределах 4000 руб. [подп. 11 п. 1 ст. 422 НК]. Таким образом, требуется начислить страховые взносы на сумму 26 000 руб. [30 000 — 4000].

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>