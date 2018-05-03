163 мая 2018

Мы открыли подразделение. Решили наделить его полномочиями начислять зарплату и взносы. Куда и в какой форме надо подать уведомление? В какую инспекцию надо подать документ? В какой срок компания должна подать уведомление в инспекцию?

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отвечает:

Заполните уведомление по форме, которую утвердил приказ ФНС от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@.

О том, что вы наделили обособленное подразделение полномочиями, нужно уведомить инспекцию по местонахождению головной компании [подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК].

В течение месяца сообщите инспекции о том, что подразделение само будет начислять взносы. То есть заранее подавать документ не нужно. Если вы представите в налоговую документ в середине месяца, это будет означать, что с начала этого месяца подразделение самостоятельно начисляет взносы.

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