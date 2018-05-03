223 мая 2018

Генеральный директор оплатил лечение родителей в 2015 году. Сразу вычет он не получил. Сохранилось ли у него право на вычет в 2018 году?

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отвечает:

Директор вправе получить вычет в этом году.

Сотрудник, который потратил деньги на лечение, вправе получить социальный вычет. Причем вычет можно получить и за лечение близких родственников, в том числе родителей (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК).

Сотрудник может получить вычет в течение трех лет. То есть в 2018 году сотрудник вправе получить вычеты за 2015–2017 годы. Если с момента оплаты лечения прошло больше трех лет и сотрудник не заявил вычет, то он сгорит (письмо Минфина от 14.03.2016 № 03-04-05/13940).

Чтобы получить вычет, сотрудник должен собрать и представить документы, которые подтверждают его право заплатить меньше налога. Конкретного перечня нет.

Налоговики требуют договор с клиникой вместе с копией медицинской лицензии, а также справку из медучреждения об оплате лечения (утв. приказом Минздрава от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256). Инспекторы также требуют представить документы, которые подтверждают оплату услуг. Например, платежки, кассовые чеки и т. д.

Так как директор оплачивает лечение родителей, то потребуется документ, который подтверждает родство. Например, свидетельство о рождении.

Сотрудник вправе получить вычет в размере не более 120 тыс. руб. (п. 2 ст. 219 НК).

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