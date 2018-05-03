443 мая 2018

В компании числится только директор. Он хочет принять на работу бухгалтера, который будет трудиться один час в день. Для сотрудника это будет основное место работы. Вправе ли мы заключить трудовой договор на таких условиях?

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отвечает:

Вы вправе оформить сотрудника на основное место и установить ему продолжительность работы один час в день.

Компания и сотрудник вправе договориться о любой продолжительности рабочего времени. Минимума в ТК нет.

В таком случае в трудовом договоре надо записать норму рабочего времени для сотрудника (ст. 57 ТК).

Не имеет значения, работает сотрудник по совместительству или по основному месту.

Зарплату сотруднику рассчитывайте пропорционально отработанному времени (ст. 93 ТК). Это условие тоже пропишите в трудовом договоре.

По общему правилу компания устанавливает всем сотрудникам время для обеденного перерыва. Из этого правила есть одно исключение.

Если сотрудник работает меньше четырех часов в день, то обеденный перерыв ему можно не предоставлять (ч. 1 ст. 198 ТК).

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