163 мая 2018

Покупали канцтовары. Поставщик выставил счет-фактуру, в котором написал наш юридический адрес с сокращением названия улицы: вместо Летчика Бабушкина написали просто Бабушкина. Вправе ли мы заявить вычет по такому счету-фактуре или надо попросить поставщика переделать документ?

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отвечает:

Такая ошибка в адресе не лишает вас вычета.

Адрес покупателя в счете-фактуре – обязательный реквизит (подп. 2 п. 5 ст. 169 НК). Его надо записывать так же, как и в ЕГРЮЛ (подп. «к» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Чиновники считают, что по счету-фактуре с небольшими недостатками в адресе компания вправе получить вычет (письмо Минфина от 17.01.2018 № 03-07-09/1846). Например, улицу Розы Люксембург можно сократить как ул. Р. Люксембург.

Поставщик из названия улицы убрал слово «Летчика». Но это не помешает идентифицировать вашу компанию по ИНН (п. 2 ст. 169 НК). А значит, налоговики не вправе снять вычеты. Более того, в Москве нет улицы просто Бабушкина. Поэтому контролеры поймут, о какой улице идет речь.

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