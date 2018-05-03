Такая ошибка в адресе не лишает вас вычета.

Адрес покупателя в счете-фактуре – обязательный реквизит (подп. 2 п. 5 ст. 169 НК). Его надо записывать так же, как и в ЕГРЮЛ (подп. «к» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Чиновники считают, что по счету-фактуре с небольшими недостатками в адресе компания вправе получить вычет (письмо Минфина от 17.01.2018 № 03-07-09/1846). Например, улицу Розы Люксембург можно сократить как ул. Р. Люксембург.

Поставщик из названия улицы убрал слово «Летчика». Но это не помешает идентифицировать вашу компанию по ИНН (п. 2 ст. 169 НК). А значит, налоговики не вправе снять вычеты. Более того, в Москве нет улицы просто Бабушкина. Поэтому контролеры поймут, о какой улице идет речь.