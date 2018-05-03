Конкретного перечня документов в НК нет.
Компания вправе учитывать только экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы (п. 1 ст. 252 НК). Правило относится и к тратам на связь.
- Важная статья:
- Интернет и все, что с ним связано в учете
Точного перечня документов, которые подтвердят, что сотрудники использовали мобильные в деятельности компании, а не в личных интересах, нет. Минфин в письме от 23.06.2011 № 03-03-06/1/378 предположил, что такими документами могут быть:
- приказ руководителя с перечнем должностей работников, которым необходима сотовая связь;
- договор с оператором связи;
- детализированные счета.
Документы докажут контролерам, что расходы экономически обоснованны. А значит, компания вправе их учесть как прочие (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК).