Конкретного перечня документов в НК нет.

Компания вправе учитывать только экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы (п. 1 ст. 252 НК). Правило относится и к тратам на связь.

Точного перечня документов, которые подтвердят, что сотрудники использовали мобильные в деятельности компании, а не в личных интересах, нет. Минфин в письме от 23.06.2011 № 03-03-06/1/378 предположил, что такими документами могут быть:

приказ руководителя с перечнем должностей работников, которым необходима сотовая связь;

договор с оператором связи;

детализированные счета.

Документы докажут контролерам, что расходы экономически обоснованны. А значит, компания вправе их учесть как прочие (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК).