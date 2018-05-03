223 мая 2018

Груз водитель перевозит не личным, а служебным транспортом. Если ГИБДД выписывает водителям штрафы, компания их оплачивает за свой счет. Надо ли удерживать со штрафов НДФЛ?

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отвечает:

Нет, ведь в постановлении на уплату штрафа будет название компании — собственника автомобиля. У сотрудника в таком случае доход не возникает [письмо ФНС от 18.04.2013 № ЕД-4-3/7135@].

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