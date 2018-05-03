113 мая 2018

Работаем в Петербурге. В середине декабря 2017 года приняли иностранного работника с трудовым патентом. Документ действует с 08.12.2017 по 08.04.2018. С 1 января 2018 года патент подорожал. А сотрудник еще в декабре оплатил патент сразу за четыре месяца вперед по старой цене. Вправе ли мы в этом году уменьшить НДФЛ на прошлогоднюю плату за патент?

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отвечает:

Да, вы вправе зачесть плату за патент в счет НДФЛ. Стоимость патента на трудовую деятельность в Петербурге с 1 января 2018 года увеличилась на 500 руб. и стала равна 3500 руб. [приказ Минэкономразвития от 30.10.2017 № 579, Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2017 № 752–125].

Сотрудник платил по 3 тыс. руб. за месяц. Ведь работник оплачивал патент в 2017 году за месяцы в двух периодах: 2017 и 2018 года. А этом случае доплачивать за 2018 год не надо [письмо ФНС от 22.01.2018 № ГД-4-11/926@].

Кроме того, в пункте 2 статьи 5 НК сказано, что новые законы о налогах, которые повышают ставки, обратной силы не имеют. Это значит, что пересчитывать ничего не надо, несмотря на то, что стоимость патента выросла.

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