163 мая 2018

Приняли на удаленную работу программиста, который живет за границей. В России сотрудник не бывает. По какой ставке удерживать НДФЛ с его зарплаты?

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отвечает:

В данном случае НДФЛ удерживать не надо. НДФЛ облагаются доходы сотрудников, в том числе нерезидентов, которые они получили от источников в РФ [п. 2 ст. 209 НК]. К таким доходам относится вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей в России [подп. 6 п. 3 ст. 208 НК].

Ваш работник трудится в другой стране. Значит, несмотря на то, что зарплату ему выдаете вы — российский работодатель, выплата будет доходом от источников за пределами РФ. Чтобы не спорить, безопаснее прописать в трудовом договоре, что сотрудник работает за рубежом [письмо Минфина от 21.02.2018 № 03-04-05/10825].

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