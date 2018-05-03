родаем в розницу мебель для дачи и сада, а также для офисов. Одному из покупателей просрочили доставку шкафов и стульев для офиса на два месяца. По условиям договора в случае просрочки мы должны заплатить неустойку. Надо удержать с нее НДФЛ?
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