153 мая 2018

родаем в розницу мебель для дачи и сада, а также для офисов. Одному из покупателей просрочили доставку шкафов и стульев для офиса на два месяца. По условиям договора в случае просрочки мы должны заплатить неустойку. Надо удержать с нее НДФЛ?

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отвечает:

Да, надо.

Неустойка, которую платит компания за просрочку выполнения заказа, — это доход покупателя [ст. 330 ГК]. А все доходы надо включить в налоговую базу по НДФЛ [п. 1 ст. 210 НК].

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