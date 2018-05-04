Нет, облагать не надо. Когда клиент получает бонусные баллы, облагаемого дохода не возникает. Ведь воспользоваться бонусом покупатель может только при следующих покупках.

Важная статья:

Правильно ли вы учитываете расходы на рекламу

С 1 января 2017 года такой доход, как бонусы, которые получили по условиям акции, вообще освободили от НДФЛ. Их даже могут перечислить деньгами на счет клиенту и при этом не удерживать налог [письмо Минфина от 14.07.2017 № 03-04-05/44972]. Но только если бонусы сможет получить любой участник и в течение не менее 30 рабочих дней с момента начала акции.

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