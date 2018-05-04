74 мая 2018

В мае хотим провести акцию. За нового покупателя на лицевой счет клиентам будем начислять бонусные баллы. За счет них он сможет оплатить услуги или купить какой-либо товар со скидкой в размере бонуса. Облагать ли налогом сумму, эквивалентную бонусным баллам?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, облагать не надо. Когда клиент получает бонусные баллы, облагаемого дохода не возникает. Ведь воспользоваться бонусом покупатель может только при следующих покупках.

С 1 января 2017 года такой доход, как бонусы, которые получили по условиям акции, вообще освободили от НДФЛ. Их даже могут перечислить деньгами на счет клиенту и при этом не удерживать налог [письмо Минфина от 14.07.2017 № 03-04-05/44972]. Но только если бонусы сможет получить любой участник и в течение не менее 30 рабочих дней с момента начала акции.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7