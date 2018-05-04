Инспекторы не вправе снять расходы только из-за того, что нет договора.

Чаще всего компании подписывают договор купли-продажи. Также его можно заключить, составив письменную оферту. Счет на оплату и будет такой офертой — предложением заключить договор.

Вы ответили на предложение — перечислили деньги. А значит, между компаниями действует договор (п. 2 ст. 432, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК). Продавец обязан поставить товар после оплаты.

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Какое название компании опасно писать в первичке и других документах

Есть сделки, при которых надо обязательно составлять письменный договор. Например, при продаже, аренде недвижимости и т. д. (ст. 550, 609 ГК).

Компания вправе учесть только обоснованные и документально подтвержденные расходы. Отгрузку товара подтверждает первичка. Если в ней есть все обязательные реквизиты и документ подписали обе стороны, то этих бумаг будет достаточно (письмо Минфина от 22.06.2016 № 03-07-11/36393). Вы вправе включить стоимость товара в расходы.

Судьи считают, что компания вправе учесть траты, если вместо оформления письменного договора покупатель оплатил счет (постановление ФАС Московского округа от 04.04.2011 № КА-А40/2332-11-П).

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