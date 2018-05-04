Вы вправе принять сотрудницу без документа об образовании.

ТК предусматривает перечень документов, которые предъявляет сотрудник работодателю, когда устраивается на работу. В списке есть документ об образовании (абз. 6 ч. 1 ст. 65 ТК). Но его сотрудник обязан предъявить, если работа требует специальных знаний.

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Например, компания не вправе принять на работу водителя, у которого нет водительского удостоверения. Другой пример — главбух страховой компании должен соответствовать профстандарту (ст. 195.3 ТК, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Закон не требует, чтобы у швеи было специальное образование. Поэтому вы вправе взять на работу сотрудницу без документа о том, что она получила специальность. И не важно, что написано в трудовой книжке.

Более того, если вы откажете сотруднице в работе только из-за того, что у нее нет аттестата, она может обратиться в суд. Вероятнее всего, в споре она выиграет — в аналогичных ситуациях судьи вставали на сторону работника (постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 30.01.2008 № 44г-40/08).

Есть случаи, когда компания вправе отказать в приеме на работу. Если у сотрудницы нет навыков и опыта работы в пошиве и ремонте одежды, то компания не обязана заключать с ней трудовой договор (ст. 64 ТК). Причем это правило касается как работников со специальным образованием, так и без него.

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