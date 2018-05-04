Ваша компания в сделке по аренде у иностранца — налоговый агент. Заплатите НДС.

Налогообложение зависит от того, какая страна будет считаться местом реализации. Вы ведете деятельность на территории нашей страны. А значит, при аренде движимого имущества местом реализации услуг будет Россия (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК, письмо Минфина от 25.04.2014 № 03-07-РЗ/19611).

Следовательно, вы будете выполнять функции налогового агента (п. 1, 2 ст. 161 НК).

Компания обязана рассчитывать и удерживать НДС с арендной платы. То есть арендодатель получит меньше денег на сумму налога. Ставка НДС расчетная -10/110 или 18/118 (п. 4 ст. 164 НК). Также вы должны будете выставить арендодателю счет-фактуру, записать сумму НДС (письмо ФНС от 12.08.2009 № ШС-22-3/634@). Сделайте это в течение пяти рабочих дней со дня оплаты.

Заплатите налог в тот же день, когда рассчитаетесь за услуги с арендодателем (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК). Заполните разделы 2 и 9 декларации по НДС (п. 36, 47 Порядка, утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

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