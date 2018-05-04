Сдайте декларацию в инспекцию в Гатчине.

Транспортный налог региональный (ст. 14 НК). Поэтому компании платят налог и сдают декларацию в инспекцию по местонахождению транспортных средств (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 363.1 НК).

Важная статья:

Как заполнить новую декларацию по транспортному налогу

Автомобили регистрируют по месту головной компании или ее обособленных подразделений (п. 24.3 приказа МВД от 24.11.2008 № 1001).

Так как ваш автомобиль зарегистрировали в ГИБДД Гатчины, подайте декларацию в инспекцию, где состоит на учете филиал (письмо ФНС от 19.09.2017 № БС-4-21/18669).

Заплатите транспортный налог по той ставке, которая установлена в Ленинградской области (ст. 356 НК).