324 мая 2018

В прошлом году приняли на работу сотрудника. Его оклад 30 тыс. руб. Но в компании так сложилось, что каждый работник получает в виде премии ежемесячную доплату 5 тыс. руб. В феврале из-за финансовых трудностей премию выдавать не стали. Сотрудник сказал, что это нарушение и он пожалуется на нас в инспекцию труда. Условия о премировании нигде не установлены. Директор каждый раз издает отдельный приказ, чтобы доплатить сотрудникам. Работник прав, мы действительно должны были выдать премию?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Претензии работника необоснованные. Работодатель должен гарантированно выдать работникам зарплату, которую установили в трудовом договоре [ст. 135 ТК].

В зарплату кроме оклада могут входить и премии. Но такие выплаты работодатель устанавливает по своему усмотрению в трудовом и коллективном договорах, соглашениях или локальных актах организации. Например, компания может предусмотреть премию в положении об оплате труда.

В вашем случае премии работнику не гарантированы документами. Значит, выплачивать бонус компания не обязана.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7