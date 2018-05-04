Претензии работника необоснованные. Работодатель должен гарантированно выдать работникам зарплату, которую установили в трудовом договоре [ст. 135 ТК].

В зарплату кроме оклада могут входить и премии. Но такие выплаты работодатель устанавливает по своему усмотрению в трудовом и коллективном договорах, соглашениях или локальных актах организации. Например, компания может предусмотреть премию в положении об оплате труда.

В вашем случае премии работнику не гарантированы документами. Значит, выплачивать бонус компания не обязана.