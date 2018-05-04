84 мая 2018

К нам в компанию устроился новый специалист по работе с персоналом. Директор приказом хочет возложить на нового сотрудника ответственность за ведение, учет и хранение трудовых книжек и вкладышей в них. Директор издал приказ, но новый сотрудник отказывается подписать документ. Он говорит, что в кабинете нет специального шкафа для книжек, который закрывается на ключ. Действительно ли должен быть шкаф?

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отвечает:

Да, это необходимо. Чистые бланки трудовых книжек и вкладышей компания хранит как документы строгой отчетности [п. 42 Правил, утв. постановлением № 225]. А такие бланки надо хранить в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях [п. 6.2 Положения, утв. Минфином СССР от 29.07.1983 № 105].

В трудовой книжке работника записаны его персональные данные. Значит, компания должна исключить доступ посторонних к этому документу [ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ]. Как это сделать, работодатель решает самостоятельно. Чаще всего компании приобретают несгораемые сейфы.

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