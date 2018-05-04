Да, это необходимо. Чистые бланки трудовых книжек и вкладышей компания хранит как документы строгой отчетности [п. 42 Правил, утв. постановлением № 225]. А такие бланки надо хранить в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях [п. 6.2 Положения, утв. Минфином СССР от 29.07.1983 № 105].

Важная статья:

Об электронных трудовых книжках и ежегодной индексации зарплаты

В трудовой книжке работника записаны его персональные данные. Значит, компания должна исключить доступ посторонних к этому документу [ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ]. Как это сделать, работодатель решает самостоятельно. Чаще всего компании приобретают несгораемые сейфы.