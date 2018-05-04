Безопаснее начислить страховые взносы с момента, когда предприниматель снялся с учета. После того как перевозчик перестал быть предпринимателем, считается, что он оказывает услуги как физлицо. А значит, с его доходов надо заплатить страховые взносы (п. 2 ст. 420 НК).

Чтобы избежать таких ситуаций, добавьте в договоры с предпринимателями условие о том, что они обязуются сообщить партнеру об утрате своего статуса. Если предприниматель это требование не выполнит, то в суде есть шанс отменить штрафы за неуплату взносов. Но суды считают, что организация все равно должна заплатить страховые взносы и пени с доходов подрядчика (определение Верховного суда от 11.11.2016 № 309-КГ16-14620 по делу № А60-59230/2015). Чтобы не попасть в такую ловушку, по возможности периодически проверяйте сведения о регистрации своих контрагентов в ЕГРИП.