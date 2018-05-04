184 мая 2018

Компания за 2017 год применяла тариф по взносам на травматизм, который подтвердил ФСС. Но недавно организация обнаружила, что показатели для расчета тарифа были неверные. Нужно ли доплачивать взносы и уточнять 4-ФСС за 2017 год?

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отвечает:

Сдайте уточненные расчеты и доплатите недоимку и пени.

По правилам компания должна считать взносы на травматизм по тарифу, который установил ФСС (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Но когда организация обнаружила ошибки, из-за которых страховые взносы уплатила не полностью, она обязана уточнить 4-ФСС и доплатить взносы и пени (п. 1.1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). Если этого не сделать, то по результатам проверок сотрудники фонда могут изменить тариф, начислить компании взносы, пени и оштрафовать за неуплату страховых взносов на 20 или 40 процентов от неперечисленных взносов (ст. 26.29 Закона № 125-ФЗ).

Штрафа получится избежать, только если доплатить взносы и пени до того, как ФСС узнает о нарушении (абз. 1 подп. 1.4 п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). Вместе с расчетами направьте в ФСС пояснения о том, почему решили сдать уточненки.

Закон не обязывает страхователей исправлять данные в справке о подтверждении основного вида деятельности, если подали ее с ошибками. Как правило, сотрудники фонда не требуют корректировать справки. Но безопаснее уточнить в своем отделении ФСС, потребуется ли им уточненная справка.

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