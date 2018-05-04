Сдайте уточненные расчеты и доплатите недоимку и пени.

По правилам компания должна считать взносы на травматизм по тарифу, который установил ФСС (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Но когда организация обнаружила ошибки, из-за которых страховые взносы уплатила не полностью, она обязана уточнить 4-ФСС и доплатить взносы и пени (п. 1.1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). Если этого не сделать, то по результатам проверок сотрудники фонда могут изменить тариф, начислить компании взносы, пени и оштрафовать за неуплату страховых взносов на 20 или 40 процентов от неперечисленных взносов (ст. 26.29 Закона № 125-ФЗ).

Штрафа получится избежать, только если доплатить взносы и пени до того, как ФСС узнает о нарушении (абз. 1 подп. 1.4 п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). Вместе с расчетами направьте в ФСС пояснения о том, почему решили сдать уточненки.

Закон не обязывает страхователей исправлять данные в справке о подтверждении основного вида деятельности, если подали ее с ошибками. Как правило, сотрудники фонда не требуют корректировать справки. Но безопаснее уточнить в своем отделении ФСС, потребуется ли им уточненная справка.