364 мая 2018

Главбух ездит по делам компании на своем автомобиле. Организация выплачивает ей компенсацию за пользование машиной. Сотрудники пенсионного фонда считают такие выплаты доходом сотрудницы и требуют взносы. Как им возразить?

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отвечает:

Докажите сотрудникам фонда, что главбух ездил по делам компании. Ведь компенсацию расходов за использование автомобиля в служебных целях не облагают страховыми взносами (письма Минфина от 23.01.2018 № 03-04-05/3235, Минтруда от 27.07.2016 № 17-3/В-291). Если работа сотрудника не связана с разъездами, проверяющие требуют дополнительные доказательства того, что поездки были служебные. Чтобы защититься от претензий проверяющих, представьте им документы.

Во-первых, сделайте копию паспорта транспортного средства, чтобы проверяющие убедились, что машина принадлежит главбуху.

Во-вторых, проверьте, чтобы в трудовом договоре с сотрудницей было условие о компенсации за использование автомобиля. Если такого условия в договоре нет, закрепите его в дополнительном соглашении.

В-третьих, подготовьте документы, которые докажут, что сотрудница действительно ездит по делам компании. Например, в фонды, налоговую, банк. Сделайте копию должностной инструкции главбуха, где зафиксирована обязанность ездить по инстанциям. Приложите путевые листы, где отражены все разъезды сотрудницы.

Так вы докажете, что главбух ездит по делам компании, а значит, страховые взносы компания платить не обязана (определение Верховного суда от 25.04.2016 № 302-КГ16-3855 по делу № А19-7892/2015, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.10.2017 № Ф02-5423/2017 по делу № А19-19816/2016).

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