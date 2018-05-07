377 мая 2018

Работник просит предоставить ему копию Положения об оплате труда. Можно ли ему отказать?

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отвечает:

Безопаснее предоставить работнику копию этого документа или выписку из него (ст. 62 ТК).

В законе нет ответа на вопрос, а суды по-разному смотрят на такую просьбу сотрудника. Одни считают, что компания обязана только ознакомить работников с документами под подпись, но не выдавать их копии (апелляционное определение ВС Республики Коми от 24.08.2015 по делу № 33-4430/2015).

Другие суды указывают, что работодатель должен выдавать копии по письменному требованию (апелляционное определение Приморского краевого суда от 27.06.2017 по делу № 33-6331/2017).

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