Сотруднику положены суточные за день задержки в командировке.

За каждый день командировки компания обязана выдать сотруднику суточные. Общий срок служебной поездки определяет директор компании в распоряжении или приказе о направлении сотрудника в командировку.

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Фактический срок пребывания работник подтверждает проездными документами или служебной запиской, если ездил в командировку на автомобиле (п. 7 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749). Фактические сроки и сроки по распоряжениям директора должны совпадать.

Сотрудник задержался в командировке по уважительной причине. Чтобы это подтвердить, возьмите у него объяснительную. Раз причина уважительная, работнику положены суточные (п. 19 постановления № 749). Но для их выплаты директор должен издать приказ. В таком случае фактический срок пребывания в служебной поездке совпадет с датами на проездных документах.

Обо всех расходах в командировке сотрудник должен отчитаться. Сделать это надо в течение трех рабочих дней после возращения из служебной поездки (п. 26 постановления № 749). Суточные также требуется включить в авансовый отчет. Но в отличие от других трат их не нужно подтверждать первичными документами.