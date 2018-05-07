317 мая 2018

У компании несколько филиалов. С сотрудниками каждого филиала компания заключила договор о коллективной материальной ответственности. Требуется провести инвентаризацию. Каких сотрудников можно включить в состав инвентаризационной комиссии?

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отвечает:

Из ситуации есть выход.

При проведении инвентаризации компания создает инвентаризационную комиссию. Ее состав утверждает директор своим приказом. В комиссию обычно входят административные работники, бухгалтеры и другие специалисты (п. 2.3 Методических указаний, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49). При этом материально ответственные сотрудники присутствуют при инвентаризации, но в состав комиссии не входят.

Так как все сотрудники филиала материально ответственные, то они самостоятельно не вправе проводить инвентаризацию. Комиссию можно сформировать из сотрудников другого филиала или работников головного офиса. Но это может быть затратно, если подразделения находятся в разных городах.

Есть другой вариант решения проблемы — нанять стороннюю специализированную организацию, чтобы она провела ревизию. За ее услуги потребуется также заплатить. Но, возможно, компании это обойдется дешевле, чем везти сотрудников из другого города.

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