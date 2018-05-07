Компании выгоднее самостоятельно рассчитать пени и заплатить их в бюджет.

Так как компания заплатила взносы с премии позже срока, то за каждый календарный день просрочки полагаются пени (п. 3 ст. 75 НК). Кодекс не требует, чтобы налогоплательщик рассчитывал их самостоятельно. Если инспекторы обнаружат просрочку, они сами рассчитают пени и выставят требование об уплате.

Но иногда компании выгоднее не дожидаться требования, а самой вычислить размер пеней. За просрочку налога и взносов кроме пеней положен еще и штраф. Он равен 20 процентам от суммы недоимки (ст. 122 НК). Штрафа можно избежать. Для этого перед уточненкой надо перечислить в бюджет сумму недоимки с пенями (п. 4 ст. 81 НК). Если пени до корректировки не заплатить, то инспекторы выпишут штраф.