237 мая 2018

Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком. В марте 2018 года ему исполняется три года. В апреле работница пойдет в отпуск по беременности и родам со вторым ребенком. Если она выйдет на работу на несколько дней, это повлияет на величину декретных выплат?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Выход на работу не повлияет на размер декретных.

Пособие по беременности и родам рассчитывают исходя из заработка сотрудницы за два календарных года до начала декрета (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). То есть если сотрудница идет в декрет в 2018 году, то пособие надо рассчитать из заработка в 2017 и 2016 годах.

Зарплата, которую она получит в 2018 году, на размер пособия не повлияет.

Иногда расчетный период можно заменить. Такое право есть у женщин, которые хотя бы в одном из двух предыдущих годах находились в отпуске по уходу или по беременности и родам (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Заменить расчетный период можно не на любые годы, а только на те, которые непосредственно предшествовали страховому случаю. Это подтверждают и судьи (определение Верховного суда от 12.02.2018 № 309-КГ17-15902).

Если и в предыдущих годах сотрудница была в отпуске по уходу или декрете, замените годы. Пособие рассчитайте по заработку в двух последовательных календарных годах перед годами, в которых работница была в детском отпуске.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7