Выход на работу не повлияет на размер декретных.

Пособие по беременности и родам рассчитывают исходя из заработка сотрудницы за два календарных года до начала декрета (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). То есть если сотрудница идет в декрет в 2018 году, то пособие надо рассчитать из заработка в 2017 и 2016 годах.

Зарплата, которую она получит в 2018 году, на размер пособия не повлияет.

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Иногда расчетный период можно заменить. Такое право есть у женщин, которые хотя бы в одном из двух предыдущих годах находились в отпуске по уходу или по беременности и родам (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Заменить расчетный период можно не на любые годы, а только на те, которые непосредственно предшествовали страховому случаю. Это подтверждают и судьи (определение Верховного суда от 12.02.2018 № 309-КГ17-15902).

Если и в предыдущих годах сотрудница была в отпуске по уходу или декрете, замените годы. Пособие рассчитайте по заработку в двух последовательных календарных годах перед годами, в которых работница была в детском отпуске.