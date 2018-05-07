157 мая 2018

Показали материальную помощь 3 тыс. руб. в 2-НДФЛ. Мы поступили правильно или справку нужно уточнить?

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отвечает:

Зависит от того, как вы заполнили 6-НДФЛ.

Материальную помощь в пределах 4 тыс. руб. в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ показывать не надо (письмо ФНС от 23.03.2016 № БС-4-11/4901). Но если вы отразили сумму в 2-НДФЛ, то ее же надо записать в строке 020 расчета 6-НДФЛ. Иначе отчеты не сойдутся (письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).

Если компания показала материальную помощь в обоих отчетах, то их можно не исправлять. Сведения достоверные, а из-за ошибки бюджет не пострадал.

Если вы отразили помощь только в 2-НДФЛ, то инспекторы на проверке выявят расхождение и пришлют уведомление. Потребуется исправлять либо справки, либо расчет.

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