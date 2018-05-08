Компания сможет сама исправить сведения в трудовой книжке, если прежний работодатель передаст приказ об увольнении с правильной датой (п. 27 постановления Правительства от 16.04.2003 № 225).

Внесите в графы 1 и 2 раздела «Сведения о работе» следующий порядковый номер и дату изменения. В графе 3 напишите, что запись под номером, к примеру 5, недействительна. Ниже внесите правильную запись (п. 1.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69). В графе 4 укажите реквизиты приказа, который вам передал прежний работодатель.

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