Сдайте уточненный 6-НДФЛ. Налог в строке 040 увеличьте на рубль.

Налоговики сверяют налог из строки 040 расчета 6-НДФЛ с общей суммой налога из всех справок 2-НДФЛ. Инспекторы не учитывают погрешность. Поэтому даже при расхождении на один рубль налоговики требуют, чтобы компания сдала пояснения или исправила отчетность (подп. 3.3 п. 3 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852).

Сумму налога из строки 040 6-НДФЛ налоговики также сверяют внутри расчета с разницей между доходами и вычетами, умноженной на ставку. Но это соотношение допускает погрешность в один рубль на одного работника при каждой выплате (подп. 1.3 п. 1 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852). Расхождение на рубль внутри 6-НДФЛ некритично.

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