118 мая 2018

Налоговики запросили у нас пояснения. Рассчитанный налог по строке 040 годового 6-НДФЛ вышел на один рубль меньше, чем по справкам 2-НДФЛ. Расчет 6-НДФЛ придется уточнить?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Сдайте уточненный 6-НДФЛ. Налог в строке 040 увеличьте на рубль.

Налоговики сверяют налог из строки 040 расчета 6-НДФЛ с общей суммой налога из всех справок 2-НДФЛ. Инспекторы не учитывают погрешность. Поэтому даже при расхождении на один рубль налоговики требуют, чтобы компания сдала пояснения или исправила отчетность (подп. 3.3 п. 3 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852).

Сумму налога из строки 040 6-НДФЛ налоговики также сверяют внутри расчета с  разницей между доходами и вычетами, умноженной на ставку. Но это соотношение допускает погрешность в один рубль на одного работника при каждой выплате (подп. 1.3 п. 1 письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852). Расхождение на рубль внутри 6-НДФЛ некритично.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7