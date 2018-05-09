Уточните годовой и квартальный 6-НДФЛ, в них есть ошибки.

Зарплату за декабрь признают в последний день месяца, то есть 31 декабря (п. 2 ст. 223 НК). В разделе 1 расчета 6-НДФЛ отражают все доходы, даже если фактически выплатили их в январе (п. 3.1, 3.3 Порядка, утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450). Включите декабрьскую зарплату в строку 020 раздела 1 6-НДФЛ за 2017 год, а исчисленный НДФЛ — в строку 040. В строке 070 раздела 1 налог не показывайте, так как в декабре его не удерживали — это произошло уже в январе. В разделе 2 расчета за I квартал 2018 года покажите зарплату и налог, а в строке 070 раздела 1 — удержанный НДФЛ (п. 4.1 Порядка, утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450).

Ошибка не влияет на сумму НДФЛ. Но налоговики вправе оштрафовать компанию за недостоверные сведения в расчете. Размер штрафа — 500 руб. за каждый ошибочный отчет (п. 1 ст. 126.1 НК, письмо ФНС от 09.12.2016 № СА-4-9/23659).

В справках 2-НДФЛ за 2017 год эти начисления вы отразили верно: доход показали по строке «Общая сумма дохода», а налог — по строке «Сумма налога исчисленная» раздела 5 (раздел VII Порядка, утв. приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485). Поэтому корректировать справки не надо.

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