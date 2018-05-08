Да, разные суммы в чеке и слипе — это ошибка.

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ не ограничивает максимальную сумму, на которую компания вправе выбить чек. ККТ могут пробивать чеки на любые суммы. Ваш аппарат настроили так, что он не может выбивать сумму свыше 100 тыс. руб. Ведь закон запрещает принимать наличные от компании по одному договору выше этой суммы. В 2018 году это ограничение не изменилось [п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У]. А вот для расчетов с «физиками» лимита нет.

Слип — это документ, который оформляет компания, если покупатель платит банковской картой. Сумма за покупку по ней должна быть равна сумме на кассовом чеке. Так как компания продает товары «физикам», то советую настроить аппарат на прием наличными любой суммы.