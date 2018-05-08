118 мая 2018

Наш кассовый аппарат позволяет выбивать максимальную сумму 99 999 руб. «Физик» хочет приобрести у нас мебель на 135 тыс. руб. Оплачивать покупку он будет картой. Будет ли ошибкой, если мы выбьем один слип и несколько кассовых чеков?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, разные суммы в чеке и слипе — это ошибка.

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ не ограничивает максимальную сумму, на которую компания вправе выбить чек. ККТ могут пробивать чеки на любые суммы. Ваш аппарат настроили так, что он не может выбивать сумму свыше 100 тыс. руб. Ведь закон запрещает принимать наличные от компании по одному договору выше этой суммы. В 2018 году это ограничение не изменилось [п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У]. А вот для расчетов с «физиками» лимита нет.

Слип — это документ, который оформляет компания, если покупатель платит банковской картой. Сумма за покупку по ней должна быть равна сумме на кассовом чеке. Так как компания продает товары «физикам», то советую настроить аппарат на прием наличными любой суммы.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7