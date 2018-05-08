Есть несколько вариантов.

Если покупатель приобретает несколько товаров, каждый из которых стоит менее 99 999 руб., то вы можете выбить чек на каждый продукт или несколько товаров, сумма которых не превышает лимит. На каждую покупку пробить онлайн-чек и слип.

Второй вариант — оформить покупку с предоплатой. Сначала выбейте чек на первую часть суммы. В нем будет стоять признак расчета «Приход» и способ расчета «Предоплата». Затем выбейте второй чек о конечном расчете. В нем надо записать наименование и количество товара, цену за единицу с учетом скидок и наценок. В строке с суммой оплаты наличными или электронными деньгами должна стоять сумма, которую компания получит от покупателя при повторном расчете.