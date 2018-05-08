Приказом руководителя внесите работника в список тех, кто вправе использовать корпоративную карту.

Перед командировкой работодатель выдает сотруднику аванс на оплату проезда, гостиницы, прочих расходов. Деньги можно выдать как из кассы наличными, так и перевести их на корпоративную карту. Последний вариант компании стали использовать все чаще.

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На каких счетах отражать списание денег с корпоративной карты

Компания определяет список сотрудников, которые вправе использовать корпоративную карту. Для этого надо издать приказ руководителя. В этом же документе надо записать сроки и способ, которым работники отчитаются за траты.

Чтобы перечислять деньги на корпоративную карту, не требуется распоряжение директора. Приказ руководителя нужен, чтобы выдать наличные. Но компания также может установить правила выдачи безналичного подотчета. Например, только по приказу директора компании.